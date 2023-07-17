Эдуард Вартанян ведёт переговоры с UFC

Популярный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал, что он ведёт переговоры с UFC.

«У меня нет прям желания с кем-то конкретно провести бой, не имеет значения. Я жду предложения от UFC на данный момент, в зависимости от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC», — приводит слова Вартаняна Metaratings.

Вартанян в ноябре прошлого года выиграл бой у Юсуфа Раисова на турнире ACA 147 техническим нокаутом. Всего в его активе 25 побед при четырёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Вартанян получил $ 1 млн призовых за победу в Гран-при АСА.