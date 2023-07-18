Джейк Пол предложил $ 10 млн Нейту Диазу за бой по правилам MMA
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Известный блогер Джейк Пол ответил критикам на то, что отказывается сразиться с известным бойцом Нейтом Диазом по правилам MMA, заявив в своих социальных сетях, что изначально предложил устроить схватку в организации PFL, занимающейся проведением турниров по смешанным единоборствам.
«Для всех клоунов, которые говорят мне, что я не хочу драться с Диазом в клетке, я скажу следующее. С самого начала я предложил ему $ 10 млн за бой в PFL после того, как мы проведём боксёрский поединок 5 августа. Предложение ещё в силе, Нейт», — написал Пол в своих социальных сетях.
Ещё в начале 2023 года Джейк подписал многолетний контракт с PFL, по которому будет получать более 50% выручки со всех боёв. Ожидалось, что Пол дебютирует в промоушне в нынешнем году.
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