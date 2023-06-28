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Зря боец UFC связался с блогером. Чего ждать от поединка Джейка Пола и Нейта Диаза?

6 августа состоится поединок по правилам бокса, в котором померяются силами известный блогер Джейк Пол и бывшая звезда UFC Нейт Диаз — младший брат другого известного бойца Ника Диаза. Бой будет длиться 10 раундов вместо запланированных восьми.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Джейк Пол — Нейт Диаз

Бой в по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится 6 августа 2023 года в Далласе (США).

Во сколько начало боя Пол — Диаз

Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00 мск 6 августа 2023 года.

По какому каналу покажут бой Пол — Диаз, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Джейк Пол — Нейт Диаз

Эксперты считают фаворитом Джейка Пола. Ставки на победу блогера принимаются с коэффициентом 1.34. Шансы Нейта Диаза оценили коэффициентом 3.50. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 20.0.

Прогноз на бой Джейк Пол — Нейт Диаз

Нейт завершил карьеру в UFC на неплохой ноте. В последних четырёх поединках он уступил только Хорхе Масвидалю и действующему чемпиону в полусреднем весе Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Победил он Энтони Петтиса (единогласное решение) и Тони Фергюсона (удушающим приёмом).

С одной стороны, неудивительно, что знаменитый боец решил попробовать свои силы в другом виде единоборств. С другой — есть ощущение, что он прогадал с выбором. У Нейта не так уж много боксёрских навыков. Диаз — неплохой ударник, но не это является его самой сильной стороной.

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Лишь 5 из 22 поединков Нейт выиграл нокаутом. 13 раз он победил сдачей и четыре решением. У Диаза богатый опыт в единоборствах, но предстоящий бой станет для него первым и, возможно, последним по правилам бокса в карьере. Наибольшие опасения вызывает физическая форма спортсмена.

Нейту уже 38 лет. В последнем бою с Фергюсоном он победил, скорее, за счёт того, что соперник стал ещё слабее. Возраст сказывается на тонусе Диаза. С характером и неуступчивостью по-прежнему всё в полном порядке, но вот в плане скорости и выносливости он уже не тот, что был раньше.

Непобеждённый бразильский боксёр-профессионал Эскива Фалькао, помогающий Диазу готовиться к бою с Полом, недавно поделился впечатлениями о тонусе 38-летнего спортсмена. Фалькао отметил, что в конце спарринга ему стало казаться, что Нейт умирает. Уже во втором раунде тренер попросил Эскиву снизить темп и удерживать его, чтобы Диаз отработал хотя бы 10 раундов.

Тем удивительнее, что Нейт сам выступил инициатором идеи с 10 раундами в бою с Полом, вместо восьми. За такое рвение и желание биться 38-летний боец заслуживает особой похвалы. Печально, что у Джейка Пола, как кажется, нет к нему ни малейшего уважения. В преддверии боя блогер плохо отозвался о Диазе и обещал отправить его обратно к Дане Уайту.

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Пол завершил карьеру уже не одного звёздного бойца ММА. Ранее он нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли (в первый раз раздельным решением, во второй — глухим нокаутом в шестом раунде) и единогласным решением судей победил ещё одного бывшего чемпиона UFC Андерсона Силву.

Проиграл блогер пока только один бой — брату легендарного Тайсона Фьюри — Томми Фьюри, который идёт без поражений. И то уступил Пол раздельным решением судей. В преддверии грядущего боя он выглядит явным фаворитом. Он моложе, сильнее физически, а также провёл больше боёв по правилам бокса.

На что ставить?

Нейт Диаз — высококлассный боец. Если он выстоит 10 раундов — это уже будет большой победой для его поклонников. Несгибаемый дух этого спортсмена вызывает только чувство уважения. Однако физическая форма уже подводит. Может, ему всё же стоит задуматься о здоровье и закончить карьеру в единоборствах?

Джейк — молодой прогрессирующий боксёр. Он обладает отменной физической мощью и хорошей скоростью. Поставить на победу Пола можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Думается, всю дистанцию бой не продлится. Четыре из шести поединков блогер выиграл нокаутами.

Ставка: победа Джейка Пола за 1.34.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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