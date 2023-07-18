Царукян рассказал о готовности провести реванш с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян рассказал о своём желании провести бой-реванш с Исламом Махачевым.

«Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов. Конечно, по сравнению с нашим первым поединком Ислам стал сильнее. Будет ли мне в таком случае помогать Эдуард Вартанян? Эдик – правша, а мне нужны левши в лагере», – приводит слова Царукяна Metaratings.

Напомним, Царукян и Махачев встречались в 2019 году. Победу тогда одержал Ислам.

В последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.