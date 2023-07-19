«И где ты бегаешь?» Топурия обратился к Волкановски
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Испанский непобеждённый боец грузинского происхождения Илия Топурия, выступающий в полулёгкой весовой категории, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к действующему чемпиону дивизиона Александру Волкановски.
«И где ты бегаешь?» – написал Топурия.
Напомним, в смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.
Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия единогласным решением победил американца Джоша Эмметта.
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