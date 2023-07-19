Чимаев — Эдвардсу: если ты мужчина, давай подерёмся в Абу-Даби

Четвёртый номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC непобеждённый швед Хамзат Чимаев (12-0) опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к британцу Леону Эдвардсу.

«Если ты мужчина, давай подеремся в Абу-Даби», — написал Чимаев.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC.

В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.

Напомним, Эдвардс завоевал титул в августе, сенсационно нокаутировав нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным решением.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о желании провести поединок с Эдвардсом на турнире UFC 294, который состоится в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).