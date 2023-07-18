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Ислам Махачев заявил о желании сразиться с Леоном Эдвардсом на UFC 294

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«UFC Абу-Даби, 21 октября. Махачев против Эдвардса. Что думаете, UFC, ESPN?» – написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл первую защиту, победив единогласным судейским решением австралийца Алекса Волкановски.

Эдвардс в августе сенсационно нокаутировал нигерийца Камару Усмана, отобрав у него чемпионский титул. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным решением.