UFC анонсировал реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры
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Пресс-служба UFC объявила кард главных боев на турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.
Главным боем турнира станет реванш россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры.
Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски.
Позже австралиец триумфально вернулся с победой над мексиканцем Яиром Родригесом на UFC 290, после чего заявил, что не исключает реванша с Махачевым на UFC 294.
В общей сложности россиянин Ислам Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
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