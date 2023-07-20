Нейт Диаз: с удовольствием вернусь в UFC. Обожаю Дану

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз рассказал о том, что он может вернуться в UFC после боксёрского поединка с Джейком Полом.
«Скорее всего, я вернусь после боя с Полом. Я имею в виду, что если они меня примут, то я с удовольствием вернусь в UFC.
Я думаю, что Дана Уайт хочет, чтобы я надрал Полу задницу, но он не хочет этого говорить. Он хочет, чтобы я надрал Полу задницу, потому что этот парень говорил о нём гадости. Уайт не будет вмешиваться. И в то же время я думаю, что ему действительно всё равно. Если я получу по заднице, то он скажет: «Я же говорил вам, ребята». Я люблю Дану в любом случае. Мне всё равно, что он скажет. Это всё бизнес. А я просто хочу сделать своё дело и вернуться к тому, что я делаю, — драться по-настоящему», — приводит слова Диаза Sportskeeda.
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