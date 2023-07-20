Коста продемонстрировал физическую форму после заявления о бое с Чимаевым
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поединке со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ранее бой анонсировала пресс-служба UFC.
«Это официально. Я же говорил вам, ребята, я никогда не врал», — написал Коста, добавив к сообщению своё фото.
Фото: Из личного архива Пауло Косты
Поединок между Костой и Чимаевым должен состояться на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.
Коста в общей сложности провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения.
На счету Чимаева в смешанных единоборствах 12 боёв, в каждом из которых он одерживал победы.
Хамзата Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:
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