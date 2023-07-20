Назван боец, который заменит Умара Нурмагомедова в поединке с Сэндхагеном

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхагеном, выступающий в легчайшем весе UFC, встретится с соотечественником Робом Фонтом 5 августа на турнире UFC on EPSN 50 в Нэшвилле (США). Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Марк Раймонди.

Напомним, изначально Сэндхаген должен был сразиться с россиянином Умаром Нурмагомедовым, однако последний снялся из-за травмы плеча.

Фонт занимает седьмое место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса, Сэндхаген на четвёртой позиции. В общей сложности на счету Фонта 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед и потерпел шесть поражений. На счету Сэндхагена 20 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

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