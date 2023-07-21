Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер узнал имя следующего соперника
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер проведёт схватку по грэпплингу с бразильцем Демианом Майей. Об этом у себя в социальных сетях рассказал сам Майя.
Противостояние состоится 14 декабря на турнире по грэпплингу UFC Fight Pass Invitational 6.
«Жорж, ты будешь одним из самых величайших бойцов, к которому я питаю большое уважение. Я в игре и жду схватки», — написал Майя.
42-летний Сен-Пьер в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. На счету 45-летнего Майи в ММА 39 поединков, в которых он добыл 28 побед (три нокаутом) и потерпел 11 поражений.
Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»:
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