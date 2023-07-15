Жорж Сен-Пьер возвращается! Великий канадец хочет схватку с Хабибом

Великий канадский боец, член Зала славы и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер завершил профессиональную карьеру ещё в далёком 2017 году, но теперь готов вернуться. UFC проведёт турнир по грэпплингу Fight Pass Invitational 6, а его хедлайнером должен стать именно Сен-Пьер.

«Очень приятно вернуться! Когда я закончил карьеру, я продолжил тренироваться, но мне нужно было что-то ещё. Мне нравится соревноваться, хочу почувствовать прилив адреналина. Подобные турниры — отличная возможность для продолжения карьер возрастных бойцов, чтобы у них была возможность продолжать зарабатывать деньги, а также получать удовольствие вместе с болельщиками», — канадец не скрывает радости от предстоящего возвращения.

Разумеется, первым делом на Сен-Пьера посыпались вопросы о том, кто будет его соперником, и предположения о долгожданной встрече с непобеждённым в UFC Хабибом Нурмагомедовым. Сам Жорж не против такого развития событий, но признался, что в предоставленном ему списке возможных соперников Хабиба пока нет.

Глава UFC Дана Уайт, конечно же, не остался в стороне: «Я собираюсь зайти в мир грэпплинга по-крупному. У нас будет большой анонс по этому поводу. Может ли соперником Сен-Пьера стать Хабиб Нурмагомедов? Не говорю, что мы уже работаем над этой схваткой, но я бы с удовольствием её организовал».

Это неудивительно. О бое Сен-Пьера и Хабиба слухи шли с того самого момента, когда канадец завершил карьеру. Этого хотели и болельщики, этого хотел и отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов. Разумеется, хотел этого и промоушен, но не срослось.

Хабиб в 2021 году рассказал, что UFC просил его вернуться в ММА ради боя с Сен-Пьером, но он отклонил предложение: «Дана Уайт сообщил мне, что Сен-Пьер хочет подраться со мной. Я ответил: «Что я могу сделать? Я уже закончил, понимаете?». Я выдохся и закончил. Не понимаю, почему Жорж должен драться, у него наверняка есть деньги».

К слову, о желании встретиться с Хабибом хотя бы по правилам грэпплинга Сен-Пьер говорил ещё в прошлом году. Несмотря на то что Жорж завязал с профессиональным спортом, он не переставал тренироваться и неоднократно упоминал об этом. Канадец следит за питанием и, по ощущениям, постоянно готов к внезапному возвращению.

От Хабиба Нурмагомедова, как и от его команды, при этом никаких вестей не поступает. Последняя весточка, которую теоретически можно увязать с потенциальным возвращением Орла, была ещё в апреле. Тогда Хабиб выложил видео с тренировки и подписал: «Июль. Я должен быть готов (не ММА)».

По мнению старшего тренера сборной Москвы Союза ММА России Магомеда Магомедова, схватка Сен-Пьера с Хабибом вполне вероятна: «Это возможно, но Хабиб не вернётся к полноценным тренировкам. Под словом «полноценные» я говорю о спаррингах, диете и прочем. Для схватки по грэпплингу, поверьте мне, Хабиб готов даже сейчас. Он всегда держит себя в хорошей форме и загонит любого соперника. Существует большая вероятность что Хабиб согласится на эту схватку, так как бой с Сен-Пьером был мечтой его и его отца Абдулманапа. При конкретном предложении Хабиб согласится с ним побороться».

Для UFC встреча Сен-Пьера с Хабибом станет настоящим подарком. Два легендарных чемпиона даже на турнире по грэпплингу точно соберут больше аудитории, чем большинство нынешних бойцов. Этот поединок точно интересен большинству фанатов. А с учётом того, что турнир проведут в декабре, это будет очень сильным завершением года от UFC. Может хватить, чтобы перекрыть шум от предстоящего боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну.

На случай, если с Хабибом дело не выгорит, у Сен-Пьера есть варианты с братьями Диаз, Камару Усманом или Колби Ковингтоном. Конечно, это тоже здорово, но при всём уважении не настолько мощно, как возможная схватка с Нурмагомедовым.