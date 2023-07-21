Шлеменко победил Оливейру удушающим приёмом в первом раунде
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21 июля в Омске состоялся турнир Shlemenko Fighting Championship 8, в главном событии которого встречались российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и экс-боец UFC Алекс Оливейра.
Поединок завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде.
Александр Шлеменко свой последний поединок провёл по правилам кикбоксинга в апреле этого года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Шлеменко тогда выиграл судейским решением у Ясубея Эномото. По ММА россиянин не выступал с декабря прошлого года, когда он уступил единогласным решением судей Магомеду Исмаилову в рамках лиги RCC.
Всего в активе Шлеменко в профессиональных смешанных единоборствах 62 победы, 15 поражений и одна ничья.
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