Шлеменко победил Оливейру удушающим приёмом в первом раунде

21 июля в Омске состоялся турнир Shlemenko Fighting Championship 8, в главном событии которого встречались российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и экс-боец UFC Алекс Оливейра.

Поединок завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл по правилам кикбоксинга в апреле этого года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Шлеменко тогда выиграл судейским решением у Ясубея Эномото. По ММА россиянин не выступал с декабря прошлого года, когда он уступил единогласным решением судей Магомеду Исмаилову в рамках лиги RCC.

Всего в активе Шлеменко в профессиональных смешанных единоборствах 62 победы, 15 поражений и одна ничья.