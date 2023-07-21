Шлеменко зарубится с тёзкой из UFC. Шторм готов снести Ковбоя. LIVE

21 июля в Омске пройдёт турнир Shlemenko Fighting Championship 8. В главном бою вечера выступит Александр Шлеменко. Его соперником станет опытный бразилец Алекс Оливейра. Бой пройдёт по правилам MMA. Последний поединок Шлеменко завершился победой, Александр одолел Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга. Прозвище Оливейры – Ковбой. Бразильцу 35 лет, за его плечами опыт выступлений в UFC и профессиональный рекорд 11-10-1 в лучшем промоушене на планете.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.