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SFC-8: Александр Шлеменко — Алекс Оливейра, когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

Шлеменко зарубится с тёзкой из UFC. Шторм готов снести Ковбоя. LIVE
Сергей Сорокин
Александр Шлеменко — Алекс Оливейра
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Александр отказывается бить «мешков» даже в 39 лет.

21 июля в Омске пройдёт турнир Shlemenko Fighting Championship 8. В главном бою вечера выступит Александр Шлеменко. Его соперником станет опытный бразилец Алекс Оливейра. Бой пройдёт по правилам MMA. Последний поединок Шлеменко завершился победой, Александр одолел Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга. Прозвище Оливейры – Ковбой. Бразильцу 35 лет, за его плечами опыт выступлений в UFC и профессиональный рекорд 11-10-1 в лучшем промоушене на планете.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем подробности последнего боя Александра:
«Так в России меня ещё не засуживали!» Судьи «нарисовали» Шлеменко победу?
«Так в России меня ещё не засуживали!» Судьи «нарисовали» Шлеменко победу?
Где смотреть SFC-8 SFC-8 когда начало Полный кард SFC-8
Live Сергей Сорокин

Шлеменко приоткрыл завесу тайны над планом перед боем с Оливейрой

Российский боец смешанных единоборств, средневес Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя с бразильцем Алексом Оливейрой в рамках турнира Shlemenko FC 8.

«В бою акцент буду делать на ударную технику, я в неё верю и её развиваю, но при этом не забываю про другие аспекты. В целом подготовка прошла нормально, чувствую себя отлично, и настрой позитивный, спокойный. Конечно, будет сложно, ведь все 13 боёв я буду переживать за своих ребят, но это уже не первый мой опыт подобный», – приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

09:32 Сергей Сорокин

Фирменный стиль Шлеменко — армейский рукопашный бой

Александр Шлеменко рассказал, на что он делает акцент во время поединков.

«Моя база — армейский рукопашный бой, это тоже смешанный стиль. Просто я предпочитаю больше бить, мне это нравится. Вот и всё. Будет противостояние бойца из армейского рукопашного боя. Мне кажется, это интересно. У нас почти каждый мужчина проходил службу в армии, а там многие познавали основы такого боя. Хорошо, что я представляю этот уникальный, российский вид спорта, придуманный в России», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.

09:20 Сергей Сорокин

Корешков объяснил, почему Шлеменко одержал победу в бою с Эномото

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал победу одноклубника Александра Шлеменко в кикбоксёрском поединке со швейцарцем Ясубеем Эномото.

«Выиграл однозначно. Тут судьи судили… Они, наверное, не просто так победу отдали. Я могу сказать, что Саша переломил ход боя. В первом раунде он нанёс много точных ударов по корпусу, много размашистых боковых пропустил Эномото. Точных, акцентированных и жёстких ударов Александр нанёс намного больше.

Эномото неплохо выкидывал в разменах, но это были лёгкие удары, больше на кучность. Если бы мощных ударов и сильных попаданий не было вообще, то их можно было бы оценить, как-то на них обратить внимание. Но мы же не касания считаем», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

09:11 Сергей Сорокин

Александр — настоящий джентльмен! Шторм красиво вступился за Янькову

Анонс возвращения Яньковой после пятилетнего простоя многие восприняли с воодушевлением. Но довольны оказались далеко не все. Неожиданно с критикой на Анастасию накинулся чиновник из Союза ММА России Олег Бессуднов. И Шлеменко ответил ему красиво.

Подробности конфликта Шлеменко и Бессуднова:
«Гусь важный. Босс всего на свете». Шлеменко вступился за Янькову перед чиновником
«Гусь важный. Босс всего на свете». Шлеменко вступился за Янькову перед чиновником
09:02 Сергей Сорокин

Результаты взвешивания

Стали известны результаты взвешивания соперников по главному бою. Александр Шлеменко — 84,4 кг, Алекс Оливейра — 82,7 кг. Поединок в силе!

09:01 Сергей Сорокин

Где смотреть SFC-8

Турнир SFC-8 с главным боем Александр Шлеменко – Алекс Оливейра можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Поединки предварительного карда покажет «Матч! Боец». А в 19:30 по московскому времени на телеканале «Матч!» стартует трансляция главного карда.

09:01 Сергей Сорокин

Шторм — нарасхват. Он рассчитывает отомстить Иличу

Пресс-служба RCC сообщила, что в лиге готовы организовать бой-реванш между российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

Напомним, бойцы встречались в рамках турнира RCC 12 в августе прошлого года. Илич одержал победу техническим нокаутом за 21 секунду.

09:01 Сергей Сорокин

SFC-8 когда начало

Турнир SFC-8 состоится 21 июля в Омске. Предварительный кард начнётся в 15:00 мск. Поединок Александра Шлеменко и Алекса Оливейры ориентировочно стартует не раньше 20:30 по московскому времени.

09:01 Сергей Сорокин

В UFС думают над боем Шлеменко и Ермекова?

Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин высказался о потенциальном поединке между Александром Шлеменко и Дауреном Ермековым.

«С Александром мы общались на эту тему, готов обсуждать. У него в июле состоится поединок в Омске. До того как пройдёт этот бой, мы не можем обсуждать детали и рассматривать стратегию раскрутки. Лично я за то, чтобы бой состоялся. А в ходе переговоров мы уже выясним, реально ли его сделать в рамках нашей лиги», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:01 Сергей Сорокин

Полный кард SFC-8

Главный кард

  • Александр Шлеменко – Алекс Оливейра;
  • Александр Осетров – Джексон Лоурейро;
  • Александр Подмарёв – Тьяго Фрассон;
  • Абдулмуталип Гайирбегов – Юссеф Граири;
  • Евгений Морозов – Саид Агаев.

Прелимы

  • Александр Зырянов – Сергей Пеньевской;
  • Агасиф Алекберов – Сергей Толмачев;
  • Дмитрий Веженко – Юрий Филинских;
  • Анна Ермакова – Владлена Петрова;
  • Ахмед Мусаев – Максим Кирзо;
  • Роман Аракелян – Алишер Асамов;
  • Никита Балтабев – Шахбоз Южаков;
  • Андрей Пуляев – Хусейн Мерзоев.
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