Боб Арум назвал дату потенциального боя Ломаченко и Стивенсона

Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в двух весовых категориях американца Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), сообщил, что его подопечный вернётся на ринг 16 ноября.

Также Арум не исключил, что соперником Стивенсона может стать бывший чемпион мира в трёх дивизионах звёздный украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO).

«Шакур подерётся в конце года в большом бою. Возможно, против Хейни, возможно, против Ломаченко. Я не знаю, но бой состоится.

Формула-1 пройдёт в эти выходные, и люди приезжают заранее, чтобы посмотреть [свободные] практики. А это означает, что в Лас-Вегасе будут тысячи людей. Мы устроим хороший бой и продадим его», – приводит слова Арума ESPN.

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