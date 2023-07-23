Диллиан Уайт: даже если я побью Джошуа, мне всё равно не отдадут должное

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе Диллиан Уайт считает, что не получит заслуженное уважение в случае победы в реванше с двукратным чемпионом мира и соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).
«Я привык к взлётам и падениям в своей жизни. Очевидно, обидно быть одним из лучших бойцов в мире, но испытывать те же проблемы, что и в начале карьеры. Было непросто. Со мной не обращались так, как должны были, я не получал должное уважение.
Но я всё равно счастлив. При этом понимаю, что даже если побью Джошуа, всё равно не получу уважение, которое заслуживаю. Если я побью его, люди скажут, что он на спаде. Будут говорить, каким он был… В любом случае будет сказан какой-нибудь вздор», – сказал Уайт в эфире BBC 5 Live Boxing.
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