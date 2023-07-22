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«Упадёт, аж нога будет дрожать». Гвоздик дал категоричный прогноз на бой Уайлдера и Джошуа

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик высказался о потенциальном мегафайте между супертяжеловесами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и

Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).

«Уверен, что Уайлдер выиграет нокаутом — таким, что Джошуа упадет, и аж нога будет дрожать», – приводит слова Гвоздика издание FanDay.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от британца Тайсона Фьюри. Джошуа 12 августа в Лондоне (Великобритания) проведёт реванш с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO).

Ранее в интервью Гвоздик прокомментировал молчание Ломаченко по поводу ситуации на Украине.