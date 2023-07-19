Диллиан Уайт — Энтони Джошуа. Отец Тайсона Фьюри прав

Дважды в истории Уайт и Джошуа выходили на ринге друг с другом. В первом поединке, на любительском уровне, Диллиан оказался сильнее. Несколько лет спустя бойцы встретились уже на профессиональном ринге. Джошуа взял реванш. Теперь слово за Уайтом. 13 августа у него будет шанс поквитаться с Эй Джеем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Диллиан Уайт — Энтони Джошуа

Бой между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа состоится в ночь на 13 августа 2023 года в Лондоне.

Во сколько начало боя Уайт — Джошуа

Бой между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа начнётся не раньше 1:00 мск 13 августа 2023 года.

По какому каналу покажут бой Уайт — Джошуа, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Уайт — Джошуа на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Диллиан Уайт — Энтони Джошуа

Букмекеры считают фаворитом Энтони Джошуа. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.18. Шансы Диллиана Уайта оценили коэффициентом 5.85. Поставить на ничью можно с коэффициентом 27.0.

Прогноз на бой Диллиан Уайт — Энтони Джошуа

Совсем недавно отец Тайсона Фьюри — Джон — выразил уверенность, что Энтони нокаутирует Уайта. Он сказал, что Диллиан был великим представителем бокса, но его карьера подходит к закату. Также он подметил, что у него были тяжёлые поражения и он не любит левые боковые и апперкоты.

Уайт и вправду стал выглядеть куда более уязвимым, чем раньше. В последних четырёх боях он проиграл Александру Поветкину (нокаут в пятом раунде), но затем взял реванш (нокаут в четвёртом раунде), а также уступил Тайсону Фьюри (нокаут в 12-м раунде). Выиграл у Джермейна Франклина (решением) в своём последнем бою.

Джейк Пол: Нганну получит восьмизначный гонорар за бой с Фьюри, а не $ 8 млн.

Мотивации у 35-летнего бойца не так уж и много. В недавнем интервью он честно признался, что находится на грани разорения. Дополнительными стимулами служат желание отомстить Джошуа и Фьюри за поражения, а также доказать способность выступать на элитном уровне. Однако главная причина, из-за которой Уайт дерётся — это деньги.

Большой приманкой и призом служит то, что в случае победы в предстоящем поединке Диллиан получит бой с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии. С таким подходом ему вряд ли удастся победить Джошуа, который заряжен намного сильнее. Совсем недавно он сменил тренера и начал с чистого листа.

В последнем бою Энтони выиграл у Джермейна Франклина. Выступил он не лучшим, по собственным меркам, образом, но главное — одержал победу. Это было для Джошуа первостепенной задачей. К бою он подходил с двумя поражениями подряд в поединках с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

Следующим соперником Ислама Махачева станет чемпион UFC Леон Эдвардс.

Стоит отметить, что реванш с украинцем получился близким. Обидная неудача так раздосадовала Джошуа, что он задумался о завершении карьеры. Поражения в принципе очень сильно влияют на Эй Джея. Проиграв Энди Руису несколько лет назад, он кардинально изменился. Теперь сменил тренера и старается не рисковать.

В дальнейшем Джошуа вполне может в очередной раз заявить о своих притязаниях на титул. Пока же он привыкает к новому наставнику и набирается уверенности в своих силах. В поединке с Франклином он был очень осторожен. Стоит ли ждать победы нокаутом в этот раз?

В последней очной встрече Эй Джей выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Думается, отец Тайсона Фьюри не ошибается насчёт результата грядущего поединка. Джошуа выглядит фаворитом. Он превосходит Уайта практически во всём.

На что ставить?

В текущей форме Уайт не выглядит тем, кто способен доставить проблемы Джошуа. В последнее время в его выступлениях отчётливо проглядывается спад. Может, Диллиану и вправду стоит задуматься о завершении карьеры? В дальнейшем его тонус вряд ли будет улучшаться. Предпосылок к этому нет.

Россиянка Алексеева получила новый бой в UFC.

А вот у Джошуа есть все шансы вернуться к борьбе за титул. Смена тренера и победа в поединке с Франклином наверняка сопутствуют его моральному подъёму. Для того чтобы закрепить успех, нужна уверенная победа в бою с Уайтом. Поставить то, что Энтони выиграет нокаутом, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Ставка: победа Энтони Джошуа нокаутом за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

Миочич: я планирую побить Джонса во всех аспектах.

Бой Перейры и Блаховича в UFC будет титульным.

Соннен назвал отморозком Фьюри из-за боя с Нганну.

Менеджер Усика: не слышал ни одного положительного отзыва о бое Нганну и Фьюри.