«Его голова снова в порядке». Боб Арум высказался о дальнейшей карьере Теофимо Лопеса

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в двух весовых категориях американца Теофимо Лопеса (19-1, 13 KO), сообщил, что его подопечный не собирается завершать карьеру и может выступить в нынешнем году.

Напомним, после выступления в июне Лопес заявил, что недоволен текущими гонорарами и намерен уйти из спорта.

«Он был у меня дома пару дней назад. Мы прекрасно пообедали и провели время. Я считаю, что с его головой снова всё в порядке. Мы хотим устроить ему по-настоящему большой бой. Возможно, это произойдёт в этом году, возможно, в уикенд Супербоула», – приводит слова Арума ESPN.

В своём последнем бою Лопес победил единогласным судейским решением бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британца Джоша Тэйлора.