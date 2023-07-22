Рой Джонс дал прогноз на возможный бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке между соотечественниками Теофимо Лопесом (19-1, 13 KO) и Девином Хейни (30-0, 15 KO).

Напомним, ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что Лопес должен провести защиту против Хейни в том случае, если последний уйдёт из лёгкого веса (до 61,2 кг).

«Вы должны отдать предпочтение Теофимо, потому что он побил двух парней из рейтинга pound-for-pound в двух весовых категориях. Сейчас преимущество на его стороне, но это хороший бой.

Девин придёт за победой. Вы можете обратить внимание на тот факт, что Девин дважды побил Камбососа, который побеждал Теофимо», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.