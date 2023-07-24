Джейк Пол заявил о желании подраться с Макгрегором

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, заявил, что хотел бы биться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором (22-6).
«Что касается моей карьеры, то есть так много вариантов. У нас есть предложения о реванше с Томми Фьюри, мы в течение многих лет пытаемся договориться с KSI.
Но когда нокаутирую Диаза, я думаю, что Макгрегор увидит это и захочет получить гонорар, и придёт, чтобы быть нокаутированным мной. Я говорил всем, что могу встретиться с Конором в любом бойцовском виде спорта, потому что поединок с ним – это шанс.
Я буду заниматься ММА, я не боюсь это сделать. Хотел заниматься этим всю свою карьеру. Я умею бороться, поэтому всё, чему мне нужно будет научиться, это немного джиу-джитсу и нескольким приёмам с ударами ног, что кажется мне достаточно лёгким», — приводит слова Пола BoxingScene.
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