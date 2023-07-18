Конору уже не место в UFC. Время переходить в WWE — ирландец создан для реслинга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и сегодня остаётся одним из самых популярных спортсменов мира. А в ММА Конора знает абсолютно каждый. И это при том, что в последний раз в октагон ирландец заходил два года назад – когда бесславно проиграл американцу Дастину Порье, да ещё и сломал при этом ногу. Последняя же победа Конора датируется далёким 2020 годом – тогда был повержен некогда грозный Дональд Серроне.

А если вспомнить знаменитое поражение Хабибу Нурмагомедову, случившееся в октябре 2018 года, понимаешь, что за пять последних лет Макгрегор провёл четыре поединка, три из которых проиграл. Статистика неутешительная. Но ирландец всё так же популярен! В чём же феномен такого успеха? Ответ крайне прост – в медийности. Где-где, а здесь ему равных найти трудно. И, понимая всю важность работы на данном фронте, Конор продолжает пахать, не сбавляя оборотов. То заявит о готовности попробовать себя в кулачных боях, то выразит желание окунуться в мир бокса. Сауль Альварес? Не вопрос – Макгрегор побьёт его «вообще без рук».

Параллельно Конор снялся в фильме «Придорожная закусочная» (другой вариант названия – «Дом у дороги») у авторитетного голливудского режиссёра Дага Лаймана вместе со звездой Джейком Джилленхолом. И это далеко не вся активность бывшего чемпиона. Кажется, всё и так здорово и менять ничего и не нужно. Но считать так было бы ошибкой. Медийность Макгрегора базируется на прочном фундаменте, заложенном в ММА. Там Конор себя зарекомендовал, а потом воспользовался ситуацией на сто процентов, придя к тому, кем сейчас и является. Не будет боёв, огонь медийки постепенно начнёт затухать. И тут уже надо решать: вернуться наконец в смешанные единоборства или пробовать что-то новое.

Да, можно податься в кула́чку или бокс. Но и тут незадача. Ирландец в какой-то степени может стать заложником своего образа. Начинающий респектабельный голливудский актёр и кровавые схватки на голых кулаках… Вяжется не слишком хорошо. В боксе тоже бойцам делать особо нечего. Да, есть шансы заработать (но с деньгами у Макгрегора и так хорошо), а вот победить профессиональных боксёров едва ли получится. Безвыходная ситуация? Отнюдь! Всегда можно податься в реслинг.

Реслинг пользуется колоссальной популярностью в США, и деньги там крутятся немалые. А в свете слияния UFC и WWE для Макгрегора всё становится куда проще. Стоит лишь Конору предупредить уважающего его главу UFC Дану Уайта, и тот, без сомнения, отпустит ирландца на схватку-другую. Ну а правда, почему нет? Противостояния в реслинге проходят по сценарию, риски травм минимальные. Можно попылить под занавес карьеры. Да и бешеная харизма ирландца вкупе с прекрасной физической формой прекрасно подходят реслингу. Похоже, минусов при таком раскладе просто нет. И, кажется, сам Макгрегор это прекрасно понимает, начиная закидывать удочку через своих представителей.

«Нельзя исключать его переход в WWE. Думаю, что он не только является лицом бойцовской индустрии, он — шоумен. Он может сделать этот переход ради своей семьи, у него уже четыре ребёнка. Так что да, ничего нельзя исключать», — сказал недавно менеджер бойца Оди Аттар для Daily Mail.

Кроме того, можно вспомнить, что многие рестлеры сочетали или продолжают сочетать карьеру в ринге и на съёмочной площадке. Халк Хоган, Дуэйн Джонсон, Дэйв Батиста, Стив Остин или Джон Сина. Так почему теперь в один ряд вместе с ними не стать и звёздному ирландцу. Кажется, у него получится.