Чимаев: Косту никто не любит, все бразильцы будут болеть за меня
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Шведско-чеченский непобеждённый боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, высказался о предстоящем поединке с бразильским средневесом Пауло Костой.
Напомним, бой Чимаева с Костой станет соглавным событием турнира UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.
«Никто не любит Косту. Все бразильцы будут болеть за меня в нашем с ним бою. Потому что Коста не бразилец», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл все 12. У Косты 14 побед при двух поражениях в ММА.
Чимаев последний раз выходил в октагон в сентябре прошлого года. Там уроженец Чечни выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Кевина Холланда.
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