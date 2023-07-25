Чимаев: Косту никто не любит, все бразильцы будут болеть за меня

Шведско-чеченский непобеждённый боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, высказался о предстоящем поединке с бразильским средневесом Пауло Костой.

Напомним, бой Чимаева с Костой станет соглавным событием турнира UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.

«Никто не любит Косту. Все бразильцы будут болеть за меня в нашем с ним бою. Потому что Коста не бразилец», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл все 12. У Косты 14 побед при двух поражениях в ММА.

Чимаев последний раз выходил в октагон в сентябре прошлого года. Там уроженец Чечни выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Кевина Холланда.