55-летний Тактаров показал, как проводит домашние тренировки, и назвал свой рацион

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит домашние тренировки. Кроме того, Тактаров рассказал о своих привычках и рационе. В настоящий момент Олегу 55 лет.

55-летний Тактаров показал, как проводит домашние тренировки:

«Я ещё далёк от своей оптимальной формы, но дорогу осилит идущий. О своих привычках: ложусь спать в 10 вечера; 3-5 яиц в день и тарелка риса или пшёнки; мясо, когда чувствую надо, но редко. Никогда не курил, не использовал химию и не пью от слова совсем (всё надо заслужить, но тоже в меру). Живу один с двумя котами в городе Сарове с 2004 года (кто не дружит с географией, Саров находится в стране Россия в области Нижегородской)», — написал Тактаров.