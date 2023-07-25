Хрюнов сообщил, что бой Монсона с Тактаровым перенесён и пройдёт по правилам бокса

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым перенесён на 18 августа и пройдёт по правилам бокса.
«У нас подписаны контракты. Бой Монсон — Тактаров пройдёт по правилам бокса 18 августа. Правила — три раунда по две минуты», — приводит слова Хрюнова ТАСС.
Изначально бой должен был пройти 4 августа по правилам ММА. При этом организаторы поединка по смешанным единоборствам заявили, что поединок планируется на 10 августа и они не в курсе переноса.
Монсон известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC. В его активе 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.
55-летний Тактаров свой последний поединок провёл в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу в поединке с Марком Керром болевым приёмом.
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