Хрюнов сообщил, что бой Монсона с Тактаровым перенесён и пройдёт по правилам бокса

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым перенесён на 18 августа и пройдёт по правилам бокса.

«У нас подписаны контракты. Бой Монсон — Тактаров пройдёт по правилам бокса 18 августа. Правила — три раунда по две минуты», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

Изначально бой должен был пройти 4 августа по правилам ММА. При этом организаторы поединка по смешанным единоборствам заявили, что поединок планируется на 10 августа и они не в курсе переноса.

Монсон известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC. В его активе 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.

55-летний Тактаров свой последний поединок провёл в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу в поединке с Марком Керром болевым приёмом.