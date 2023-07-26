Нейт Диаз назвал своего самого сложного соперника

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз признался, что Джош Нир был его самым тяжёлым противником. Их поединок состоялся в сентябре 2008 года на UFC Fight Night. Раздельным решением судей тогда победил Диаз.

«Я часто об этом рассказываю. Есть парень, с которым я дрался. Его зовут Джош Нир. Настоящий ублюдок. Но это в прошлом. Теперь он мой кореш. Джош Нир также дрался с моим братом. У них был напряжённый бой в течение трёх раундов. Ник делал своё дело, много бил, а я такой: «Этот чёртов засранец сумасшедший». А потом Ник финишировал его в третьем раунде, хотя большинство соперников, которых Ник финишировал, проигрывали в первом раунде. Возможно, во втором.

Время шло, и затем он опустился в лёгкий вес, где выступал и я. Тогда я хотел лучшего соперника. И вот в UFC мне дали Джоша Нира, который входил в топ-5. Именно тогда я начал драться с лучшими. Так вот это был мой самый тяжёлый бой. Я много наблюдал за его поединками, специально готовился к нему. И многое получалось. Он наносил удары, я уклонялся. Но он действительно многое контролировал. Если посмотреть наш бой, то можно будет увидеть, что мы двигаемся со скоростью сто миль в час. Это был хороший поединок», — сказал Диаз на канале BRADLEY MARTYN'S RAW TALK CLIPS в YouTube.

Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке: