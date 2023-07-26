Сехудо сравнил бой Чимаев — Коста с поединком Макгрегора и Альдо

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой, который состоится в октябре на UFC 294.

«Главный вопрос, который у меня есть к Чимаеву и Косте: кто из вас просто веселится, а кто тратит эмоции? Если становишься чересчур эмоциональным, ты начинаешь допускать много ошибок. Коста — тролль, он действительно просто развлекается в интернете. А взгляните на Хамзата. Да, он тоже троллит, но мне кажется, что он намного серьёзнее относится к этому. Сможет ли он заставить Косту плакать в октагоне, как он говорит? Справится ли с таким парнем, как Пауло? Это интересно.

Это психологическая война. Когда я думаю о бое Косты и Чимаева, то вспоминаю поединок Жозе Альдо и Конора Макгрегора. Альдо тогда уже вышел в октагон с трясущимися поджилками, потому что Конор смог попасть к нему в голову», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.