Сехудо сравнил бой Чимаев — Коста с поединком Макгрегора и Альдо

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой, который состоится в октябре на UFC 294.
«Главный вопрос, который у меня есть к Чимаеву и Косте: кто из вас просто веселится, а кто тратит эмоции? Если становишься чересчур эмоциональным, ты начинаешь допускать много ошибок. Коста — тролль, он действительно просто развлекается в интернете. А взгляните на Хамзата. Да, он тоже троллит, но мне кажется, что он намного серьёзнее относится к этому. Сможет ли он заставить Косту плакать в октагоне, как он говорит? Справится ли с таким парнем, как Пауло? Это интересно.
Это психологическая война. Когда я думаю о бое Косты и Чимаева, то вспоминаю поединок Жозе Альдо и Конора Макгрегора. Альдо тогда уже вышел в октагон с трясущимися поджилками, потому что Конор смог попасть к нему в голову», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
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