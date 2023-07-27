Порье: если Нейт Диаз вернётся в UFC, я его побью

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье оценил перспективы Нейта Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом.
Кроме того, Порье заявил, что побьёт Диаза, если тот вернётся в UFC и примет с ним бой.
«Я не загадываю слишком далеко и не мечтаю о боях, которые могут даже не произойти. Если Диаз вернётся, я его побью. Что касается боя Нейта с Джейком Полом, то у Диаза хороший бокс, но он больше подходит для ММА. В боксёрских перчатках всё будет по-другому. Джейк Пол — спортивный, большой парень. Если бы я ставил деньги на этот поединок, то выбрал бы Пола», — приводит слова Порье MMAJunkie.
Напомним, поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом по правилам бокса должен состояться 5 августа.
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