Порье: если Нейт Диаз вернётся в UFC, я его побью

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье оценил перспективы Нейта Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом.

Кроме того, Порье заявил, что побьёт Диаза, если тот вернётся в UFC и примет с ним бой.

«Я не загадываю слишком далеко и не мечтаю о боях, которые могут даже не произойти. Если Диаз вернётся, я его побью. Что касается боя Нейта с Джейком Полом, то у Диаза хороший бокс, но он больше подходит для ММА. В боксёрских перчатках всё будет по-другому. Джейк Пол — спортивный, большой парень. Если бы я ставил деньги на этот поединок, то выбрал бы Пола», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Напомним, поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом по правилам бокса должен состояться 5 августа.