Дастин Порье: я изобью Нейта Диаза, если он вернётся
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказался о гипотетической перспективе проведения боя с Нейтом Диазом.
«Я не заглядываю слишком далеко в будущее и не планирую бои, вероятность проведения которых выглядит нереалистично. Но если Нейт Диаз вернётся, я его изобью.
Его бой с Джейком Полом? У Нейта действительно хороший бокс, но он больше подходит для ММА — маленькие перчатки, слабые удары в этом диапазоне. Но с боксёрскими перчатками дела обстоят иначе. Там всё по-другому. Джейк — крупный, спортивный молодой парень. Если бы мне пришлось поставить на этот бой деньги, я бы поставил их на Джейка», — приводит слова Дастина Порье MMAJunkie.
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