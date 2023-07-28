Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный бой Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой бой Ислама Махачева считает самым сложным. Он выделил поединок Ислама с Алексом Волкановски.

«Это был самый сложный бой. Для меня это было эмоционально сложно, потому что тяжёлый бой, вдали от родины. Акклиматизация, на восстановление дали на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Для Ислама это было очень важно.

Когда у тебя есть на 11 часов больше на восстановление, ты можешь поспать и ещё раз покушать, набрать ещё 2–3 кг. Тяжёлый момент был, я всё это понимал. Зрители не знают всего этого. А я всё это понимал.

Еще часовой пояс – Австралия и так далее. Это не отмазки, я просто привожу факты, почему я переживал. Ну и меня в первый раз в жизни не было рядом. Очень сильно переживал», – сказал Хабиб Нурмагомедов в видео в телеграм-канале Gorilla Fighting.