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Джастин Гэтжи, Деррик Льюис и ещё два бойца получили бонусы по итогам UFC 291

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в главном событии которого сошлись звёздные бойцы лёгкого веса Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

Гэтжи выиграл нокаутом во втором раунде и стал обладателем пояса BMF. Кроме того, Джастин получил бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Помимо Гэтжи, такого же бонуса удостоились Деррик Льюис, Кевин Холланд и Бобби Грин.

Льюис выиграл у Маркоса Рожерио де Лимы нокаутом на первой минуте, закрыв серию из трёх поражений подряд.

Кевин Холланд удушающим приёмом победил ветерана UFC Майкла Кьезу. Бобби Грин, в свою очередь, одолел Тони Фергюсона, выполнив ручной треугольник за семь секунд до конца боя.

Роман Копылов, выигравший нокаутом у Клаудио Рибейро, бонус не получил.