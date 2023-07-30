Гэтжи снёс Порье невероятным хай-киком. Претендент на лучший нокаут года?

В ночь на 30 июля на турнире UFC 291 две звезды лёгкой весовой категории — Дастин Порье и Джастин Гэтжи — решали, кто из них достоин стать новым обладателем титула BMF. Оба бойца были решительно настроены на поединок, поскольку потенциально бой должен был носить статус претендентского.

Это уже второй бой Порье с Гэтжи. Впервые они разделили октагон ещё в 2018 году, закатив тогда яркую и бескомпромиссную рубку, которая завершилась победой Дастина нокаутом в четвёртом раунде. Гэтжи утверждал, что тогда дрался глупо, и спустя пять лет готов показать, что стал намного лучше.

Оба бойца подошли к очному поединку после побед. При этом Порье сначала проиграл в бою за титул Чарльзу Оливейре, а затем закрыл это поражение, задушив Майкла Чендлера. Гэтжи в последнем поединке оказался сильнее Рафаэля Физиева, но до того тоже упустил титульный шанс, проиграв всё тому же Оливейре.

Да и в целом последние годы карьеры Джастина и Дастина принесли немало забавных пересечений. Оба они бывшие временные чемпионы, оба проигрывали Хабибу Нурмагомедову и Оливейре сабмишенами. А с момента их предыдущего очного боя и Порье, и Гэтжи провели по восемь поединков: по два поражения, по две победы решениями и по четыре финиша.

Чего от этого боя точно ждали, так это бескомпромиссной перестрелки. Порье — один из самых эффектных ударников дивизиона с, пожалуй, лучшим боксом и техникой. Гэтжи не отстаёт от него и в каждом бою готов устраивать рубку. Да, Джастин действует менее технично, зато славится лоу-киками, которые сильно усложняют жизнь соперникам. Тем не менее фаворитом боя считался Порье.

Поединок стартовал без раскачки. Гэтжи привычно выбивал ногу сопернику и заставлял его менять стойки. Дастин был традиционно терпелив, аккуратно поддавливал и наносил удары в нужный момент. Впрочем, Джастин тоже периодически попадал в голову в разменах. Порье строго придерживался плана, не терялся и как минимум дважды доставил Гэтжи серьёзные проблемы, попутно пустив ему кровь.

Второй раунд снова начался с разменов на руках, но уже на первой минуте Порье пропустил хай-кик страшной силы и сложился на канвасе. Даже блок не спас Дастина от потрясения.

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Джастин Гэтжи обещал более грамотный бой и показал его. Урок усвоен. Хайлайт берёт у Порье убедительный реванш и завоёвывает пояс BMF. Что дальше для обоих бойцов? Гэтжи встаёт в очередь на титульный шанс и будет ждать возможности подраться с победителем поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, а Порье будет ждать следующего топ-соперника и пытаться вернуться на победную серию.