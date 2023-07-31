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Нейт Диаз: нахожусь в той точке карьеры, когда не пытаюсь никого напугать или одурачить

Нейт Диаз: нахожусь в той точке карьеры, когда не пытаюсь никого напугать или одурачить
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Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз отреагировал на выпады со стороны ближайшего соперника Джейка Пола, который раскритиковал бойца за то, что он не подогрел интерес к боксёрскому поединку при помощи традиционного обмена колкостями.

«Мне не нужно вести себя так, как будто это шоу… Я не собираюсь болтать кучу дерьма, как он хочет, я не хочу оставаться и говорить дерьмо, расхаживая туда-сюда. Он говорил что-то обо мне на пресс-конференции, но я пришёл туда не для того, чтобы спорить. Я даже не хотел идти на пресс-конференцию и с кем-то спорить. Считается, что мы должны поругаться, чтобы после выяснить отношения в драке. Слушайте, давайте просто будем держаться подальше друг от друга до боя.

Я готов ко всему. Я готов идти на войну прямо сейчас, и я готов сохранять хладнокровие, пока не придёт время сражаться. Мне всё равно. Я нахожусь в той точке карьеры, когда уже не пытаюсь никого напугать или одурачить. Если люди захотят смотреть бой, это было бы здорово. Если нет, тоже хорошо. Я не собираюсь участвовать в словесной драке с ним. Мне нужно, чтобы только он знал, что я надеру ему задницу, и мне не нужен весь мир в свидетели. Мне не нужно умолять посмотреть наш бой. Не смотрите», – приводит слова Диаза BJPENN.

Боксёрский поединок Джейка Пола с Нейтом Диазом состоится в Далласе (США) 5 августа.

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