Нейт Диаз: нахожусь в той точке карьеры, когда не пытаюсь никого напугать или одурачить

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз отреагировал на выпады со стороны ближайшего соперника Джейка Пола, который раскритиковал бойца за то, что он не подогрел интерес к боксёрскому поединку при помощи традиционного обмена колкостями.

«Мне не нужно вести себя так, как будто это шоу… Я не собираюсь болтать кучу дерьма, как он хочет, я не хочу оставаться и говорить дерьмо, расхаживая туда-сюда. Он говорил что-то обо мне на пресс-конференции, но я пришёл туда не для того, чтобы спорить. Я даже не хотел идти на пресс-конференцию и с кем-то спорить. Считается, что мы должны поругаться, чтобы после выяснить отношения в драке. Слушайте, давайте просто будем держаться подальше друг от друга до боя.

Я готов ко всему. Я готов идти на войну прямо сейчас, и я готов сохранять хладнокровие, пока не придёт время сражаться. Мне всё равно. Я нахожусь в той точке карьеры, когда уже не пытаюсь никого напугать или одурачить. Если люди захотят смотреть бой, это было бы здорово. Если нет, тоже хорошо. Я не собираюсь участвовать в словесной драке с ним. Мне нужно, чтобы только он знал, что я надеру ему задницу, и мне не нужен весь мир в свидетели. Мне не нужно умолять посмотреть наш бой. Не смотрите», – приводит слова Диаза BJPENN.

Боксёрский поединок Джейка Пола с Нейтом Диазом состоится в Далласе (США) 5 августа.