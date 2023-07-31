Гэтжи оценил шансы Оливейры в реванше с Махачевым

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи, вчера, 30 июля, одержавший досрочную победу в реванше с соотечественником Дастином Порье, высказался о предстоящем титульном противостоянии между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я предпочёл бы подраться с Чарльзом, потому что он побил меня. Я конкурентоспособный, и взять реванш было бы здорово. Это заставляет меня тренироваться усердней. Но, так или иначе, эти парни лучшие в мире, а я хочу драться с лучшими в мире. Учитывая первый бой, я не думаю, что Чарльз победит, но я могу на это надеяться», – сказал Гэтжи на пресс-конференции.
Напомним, реванш Махачева и Оливейры состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.
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