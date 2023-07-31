Гэтжи ответил, готов ли стать запасным для реванша Махачева и Оливейры
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи, вчера, 30 июля, одержавший досрочную победу в реванше с соотечественником Дастином Порье, ответил, готов ли стать запасным бойцом для титульного противостояния между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Есть ли какие-то варианты, кроме победителя боя Ислама и Оливейры? Посмотрим… UFC делает предложения. У меня нет идей.
Да, я хотел посмотреть бой [Махачева и Оливейры]. И я не думаю, что хотел бы стал запасным. UFC придётся заплатить мне кучу денег, чтобы это стало возможным», – сказал Гэтжи на пресс-конференции.
Напомним, реванш Махачева и Оливейры состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.
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