Боец UFC Мераб Двалишвили встретился с Майком Тайсоном

Известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с прославленным боксёром Майком Тайсоном.
«С Железным Майком», — подписал фотографию Двалишвили.
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
Майк Тайсон – один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году Тайсон стал Национальным Олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Американец одержал 11 побед за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. За время карьеры он провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.
Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:
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