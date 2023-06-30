«Боюсь зверя внутри себя». Главные скандалы в карьере Майка Тайсона

Легендарный Майк Тайсон в своё время установил достаточно рекордов, которые по сей день не могут никому покориться. Он был самым молодым чемпионом в тяжёлом весе, самым молодым абсолютным чемпионом, быстрее всех проложил себе дорогу к титулу и потом рекордное количество раз его защитил. Так сложилось, что скандалы с участием Майка всегда шли где-то рядом, и в них он тоже прославился.

Всё это часть образа Тайсона. Он остаётся в памяти всех феноменальным боксёром, который безжалостно мог срубить соперника, но при этом постоянно вляпывался в очень громкие скандалы. И мы вспомним, пожалуй, самые яркие эпизоды с участием Тайсона.

Изнасилование Мисс Чёрная Америка

Самый знаменитый скандал с участием Железного Майка произошёл в начале 90-х годов. На конкурсе красоты «Мисс Чёрная Америка» Тайсон познакомился с юной Дезире Вашингтон, которая и выиграла тот самый конкурс. В тот же вечер пара направилась в отель к Майку, где произошёл половой акт. Спустя несколько дней боксёр узнал, что его обвиняют в изнасиловании. Несмотря на в целом хлипкую оппозицию и все странности того дела, сторона Тайсона с треском провалилась в суде, не защитив боксёра. В суде Майк уже понимал, чем для него всё закончится, но клялся, что никого не насиловал. Тем не менее судья приговорила Майка к шести годам лишения свободы, из которых он отсидел только три и был отпущен за хорошее поведение. По сей день Тайсон утверждает, что не был виновен, но та история однозначно стала началом конца великого боксёра.

Ухо Эвандера Холифилда

Менее чем за год после выхода из тюрьмы Тайсон снова добрался до чемпионского титула, но в ноябре 1996 года потерял пояс в первом бою с Эвандером Холифилдом. Спустя семь месяцев боксёры провели реванш, который запомнился не красивым боксом, а тем, что Тайсон откусил кусок уха Холифилда и был в итоге дисквалифицирован. Кроме того, Майк потерял боксёрскую лицензию на 15 месяцев и заплатил штраф в $ 3 млн.

«Я не хотел его укусить, но с точки зрения бизнеса это было неплохое решение. Вспоминаю, сколько денег заработал с фотографий, на которых якобы кусаю людей. Я заработал на этом больше $ 3 млн, так что не могу корить себя за этот поступок», — позже вспоминал Майк.

Драка с Ленноксом Льюисом и его командой

В 2000 году Майк начал активно раскручивать бой с Ленноксом Льюисом. После уверенной победы над Лу Саварезе Тайсон признался, что пока не готов к встрече с Льюисом, а потом взорвался: «Когда я подготовлюсь, то уничтожу его. Я хочу вырвать его сердце и съесть его детей». Прозвучало мощно, а спустя полтора года бойцы всё же пересеклись на пресс-конференции, и встреча получилась огненной. Тайсон прямо там набросился на соперника, и началось месиво с участием обеих команд. Во время потасовки Майк успел укусить Льюиса за бедро. Сам бой, прошедший через полгода, закончился поражением Тайсона техническим нокаутом, и стало ясно, что больше Железный Майк прежним не будет. До кучи его обязали ещё и выплатить компенсацию Льюису в размере $ 335 тысяч за физический и моральный ущерб.

Обман допинг-офицеров чужой мочой

Некоторые яркие истории с участием Майка стали всплывать на поверхность спустя годы. Например, Тайсон признавался, что в какой-то момент начал обманывать допинг-офицеров с помощью искусственного пениса, в который заливал заведомо чистую мочу своей жены. А когда она предупредила, что однажды такой тест может показать беременность, то Майк обращался за помощью к детям. К слову, в период с 2000 года Майк уже плотно сидел на различных веществах и это однажды всё же всплыло. Бой с Анджеем Голотой, который Тайсон вроде как сначала выиграл, был признан несостоявшимся из-за наличия марихуаны в крови экс-чемпиона.

Майк Тайсон Фото: Warner Bros. Entertainment Inc./Getty Images

Избиение семи проституток

Ещё одну историю Майк поведал в автобиографии, признавшись, что избил семь проституток, находясь под воздействием наркотиков. Тайсон не уточнил дату, но назвал этот эпизод низшей точкой своей жизни.

«Действительно тёмные времена. Лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, кокаин, таблетки для потенции, марихуана, алкоголь. Низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, и я думал, что эти женщины хотят ограбить меня или подставить. Я начал избивать их. Всё было как в темноте, но у меня была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души. Потом лежал в поту и радовался, что остался жив».

По словам экс-боксёра, тогда он решил завязать с запрещёнными веществами. А вот проблемы с женщинами его долго не покидали. Даже в этом году всплывало обвинение 33-летней давности, которое замяли деньгами.

В жизни Майка было действительно много всего. Он уходил из бокса, говоря, что не хочет позорить этот спорт, и признавал себя банкротом, и неоднократно вновь был приговорён к общественным работам, в том числе за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, нападал на охранников в супермаркете, на фотографа в аэропорту и делал ещё много всего, чего, наверное, стоило избегать.

«Я боюсь зверя, который живёт во мне», — говорил Майк. В последние годы «зверя» удалось утихомирить и вроде бы у Тайсона всё хорошо. Будем надеяться, что так и останется.