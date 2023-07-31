Боб Арум сделал заявление о бое Ломаченко и Стивенсона

Боб Арум, промоутер легковесов Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) и Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), заявил, что рассчитывает на то, что их потенциальный поединок будет титульным.
«Если Девин поднимется в весе ради боя с Прогрейсом, титул WBC станет вакантным, и Стивенсон будет драться с Ломаченко за него. Вероятно, мы начнём переговоры в августе», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в октябре 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).
В октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC у непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса.
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