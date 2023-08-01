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«900 граммов оставалось». Чимаев рассказал о проваленной весосгонке перед UFC 279

«900 граммов оставалось». Чимаев рассказал о проваленной весосгонке перед UFC 279
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Звёздный проспект UFC Хамзат Чимаев рассказал о проваленной весосгонке перед боем с американцем Нейтом Диазом, который должен был состояться на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года.

Напомним, Чимаев не уложился в лимит полусреднего веса (до 77 кг), после чего Диаз отказался от выступления, и на замену ему вышел Кевин Холланд, проигравший удушающим приёмом в первом раунде.

«Я хотел вес сделать, 900 граммов оставалось, у меня судороги пошли, и тренер позвал… Машина медицинская пришла, и доктора сказали, что даже выступать нельзя. Мы их выгнали, тренер сказал: «Я себя не прощу, если что-то случится, поэтому я их позвал». Меня хотели забрать в больницу. Если бы забрали, то вообще боя бы не было», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «Обзор Press».

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