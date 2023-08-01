«Бывало, и бутылки продавали». Чимаев рассказал о начале карьеры в MMA

Звёздный проспект UFC Хамзат Чимаев рассказал о своём становлении в качестве профессионального бойца смешанных единоборств.

«В Швеции не было никого, надо было самому работать, взрослеть надо было, 18–19 лет. То в охране работал, то на фабрике. После работы на тренировки ходил.

В 23–24 года встретил одного брата, и он предложил попробовать потренироваться, и я сказал, что не хочу. Но он настоял. Пришли в зал, и так получилось, что у меня всё хорошо шло на спаррингах. Были и профессиональные бойцы, я у них выигрывал. Тренер спросил, где я выступаю. И началась моя карьера.

До UFC не было больших денег, спонсоров, дорогих братьев с деньгами. Выживали как могли. Даже бутылки, бывало, продавали. В Швеции автомат специальный есть. У нас в зале уборщик собирал баночные энергетики. Мы в один день остались голодные, не было денег, мы взяли у него баночки, продали их и купили пиццу себе», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «Обзор Press».