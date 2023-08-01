«До последнего не хотел, пытались дотянуть». Бетербиев — про операцию и перенос боя

Российский боксёр Артур Бетербиев высказался об операции и переносе боя.
«Я до последнего не хотел переносить предстоящий бой. Мы пытались дотянуть до боя и не делать операцию. Однако врачи настояли на проведении операции, говорили, что это опасно. Операция уже прошла. Я чувствую себя получше. Мне обработали зуб, зашили десну, поставили лекарство. Вроде процесс заживления уже идёт», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF. Затем Бетербиев присоединил к нему титулы WBC и WBO, нокаутировав украинца Александра Гвоздика и американца Джо Смита. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда.
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