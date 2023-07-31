Супербой Бетербиева отложен. Лучшего российского боксёра пришлось срочно прооперировать

Фанаты профессионального бокса с нетерпением ждали следующего поединка россиянина Артура Бетербиева. Наш непобеждённый соотечественник продолжает сносить соперников. Причём всех финиширует исключительно нокаутами, ни один из его 19 боёв не добрался до судейского решения. А ещё все грезят возможным поединком с Дмитрием Биволом, который мог бы стать невероятным событием. Но пока Бетербиеву нужно подраться с Каллумом Смитом.

Даже с этим возникли большие проблемы. У Бетербиева была диагностирована костная инфекция челюсти. Остеомиелит – неприятная болезнь, которая при негативном развитии может очень сильно сказаться на состоянии спортсмена. Поэтому Артур в срочном порядке оказался на операционном столе.

Поединок со Смитом был запланирован на 19 августа. В промоушене российского боксёра Eye of the Tiger уже сообщили, что Бетербиеву потребуется время на восстановление. Поэтому бой перенесён, но новой даты пока не называется. Это и понятно, челюсть – уязвимое место у боксёров, которое требует внимательного отношения. Кроме того, Артуру уже 38 лет, поэтому нет понимания, как быстро будет проходить восстановление.

Самое обидное, что автоматически сдвигается и дата возможного поединка с Биволом. Даже если бой со Смитом состоится в 2023 году, сразиться ещё с одним опаснейшим соперником в этом же году Бетербиев не успеет. А в следующем январе Артуру исполнится 39. Дмитрию же будет всего 33 – перевес в возрасте выглядит ощутимым. И чем дольше всё это откладывается, тем меньше шансов увидеть Бивола и Бетербиева в ринге вместе.

В любом случае пожелаем Бетербиеву скорейшего выздоровления и возвращения в ринг. Не хочется, чтобы проблемы на долгое время выбили Артура из рабочего режима. Потому что в 39 лет вернуться после длительного простоя будет очень сложно. А на кону статус непобеждённого боксёра и сразу три пояса.