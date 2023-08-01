Нейт Диаз назвал бойца, с которым Макгрегору следует провести поединок

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз высказался о возможном сопернике бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Чендлер — хороший парень, но он не победит Конора. Хотя я не думаю, что они вообще будут драться. Они не будут драться.

Я думаю, что Конор и Гэтжи должны подраться. Я думаю, что это, вероятно, будет следующим боем Конора, но Гетжи может просто вести себя так, как будто он слишком крут или что-то в этом роде, но это лишь показывает, какой он зануда. Конору не с кем драться. С кем он собирается драться? Драться не с кем. Вот почему мне пришлось уйти, потому что драться не с кем», — приводит слова Диаза talkSPORT.

Напомним, на турнире UFC 291 Гэтжи нокаутировал Порье и завоевал пояс BMF. После боя Макгрегор вызвал его на бой, но американец отклонил предложение.