Олейник: UFC больше заинтересованы в британце Аспиналле, чем в русском Павловиче

Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, считает, что организация больше заинтересована в потенциальном чемпионстве британца Тома Аспиналла, а не Сергея Павловича.

«Если говорить про заинтересованность, теоретически они могут быть более заинтересованы в Томе Аспиналле. Этот русский, здоровый, немножко злой, немножко молчаливый, который выходит и всех метелит. У него такой образ. Аспиналл постоянно улыбается. И в Англии более комфортно раскручивать. Если британец еще раз победит, им могут сделать претендентский поединок. Кто выиграет – дерется с чемпионом. Хотя Сергей уже заслуживает биться за титул и может выходить на поединок», – приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою в апреле на UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в июле на UFC Fight Night 224 досрочно остановил поляка Марчина Тыбуру.