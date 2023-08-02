Олейник: UFC больше заинтересованы в британце Аспиналле, чем в русском Павловиче

Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, считает, что организация больше заинтересована в потенциальном чемпионстве британца Тома Аспиналла, а не Сергея Павловича.
«Если говорить про заинтересованность, теоретически они могут быть более заинтересованы в Томе Аспиналле. Этот русский, здоровый, немножко злой, немножко молчаливый, который выходит и всех метелит. У него такой образ. Аспиналл постоянно улыбается. И в Англии более комфортно раскручивать. Если британец еще раз победит, им могут сделать претендентский поединок. Кто выиграет – дерется с чемпионом. Хотя Сергей уже заслуживает биться за титул и может выходить на поединок», – приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем бою в апреле на UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в июле на UFC Fight Night 224 досрочно остановил поляка Марчина Тыбуру.
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