«Сергей два раза отказывался от боя». Павловичу пора бояться универсального британца?

В Лондоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В главном событии вечера встретились Том Аспиналл и Марчин Тыбура – пятый и десятый номера рейтинга тяжёлого веса. Аспиналл финишировал своего соперника уже в начале первого раунда: после серии ударов от британца Тыбура оказался на полу, а Том быстро добил поляка и заставил рефери остановить поединок.

Фантастическое возвращение Тома, которым он доказал, что достоин находиться в титульной гонке. Уже после боя у британца спросили о дальнейших планах.

«Теперь я отправлюсь в Париж, буду смотреть бой Сириля Гана и Сергея Спивака с первого ряда, потом я побью победителя этого боя, и потом и Джона Джонса!» — заявил Аспиналл после боя.

Аспиналл — яркий представитель тяжёлого веса, которого вполне можно назвать универсалом. В детстве Том начинал с тренировок по борьбе и боксу, после чего увлёкся бразильским джиу-джитсу, где добился немалых успехов. Уже в осознанном возрасте британец решил совместить все свои навыки и стал заниматься смешанными единоборствами.

С рекордом 7-2 Том был подписан в UFC, где начал по-настоящему феерить. В первых пяти боях он одержал пять побед и получил четыре бонуса за выступление вечера. Причём победы были на любой вкус: Джейка Коллье, Алана Бодо и Сергея Спивака он удосрочил техническими нокаутами в первом раунде, экс-чемпиона UFC Андрея Орловского задушил во второй трёхминутке, а на Александре Волкове провёл болевой приём на руку. По сути, бой с Кёртисом Блэйдсом должен был проложить британцу дорогу к титулу, но Том получил серьёзную травму колена уже на 15-й секунде и не смог продолжить бой. После этого последовали серьёзная операция и долгое восстановление.

Но, как мы сегодня убедились, Том совершил крутое возвращение и вновь заставил говорить о себе. Скоростной, техничный, разносторонний боец – свежая кровь в тяжёлом дивизионе, которая является угрозой для всех бойцов в топ-5, в том числе и для Сергея Павловича. Британец обладает хорошей физической мощью и совмещает её с отличной скоростью. Том не боится партера и чувствует себя там вполне комфортно, что также делает его сложным оппонентом. И нужно отметить, что никому ещё не удавалось «уронить» Аспиналла: из трёх поражений один раз британец проиграл болевым приёмом, один раз дисквалификацией и один раз – из-за травмы. Так что подбородок у Тома крепкий, во всяком случае, на данный момент.

Осенью в тяжёлом весе намечаются перемены. Нет сомнений, что Сергей Павлович – следующий в очереди на титульный бой, вне зависимости от того, кто победит в паре Джонс – Миочич, и вне зависимости от того, продолжат ли Джон и Стипе карьеры. Если оба уйдут на пенсию, то Сергею организуют бой за вакантный титул чемпиона, и вполне возможно, что его соперником как раз станет Аспиналл. Ган недавно дрался за пояс и был уничтожен, Блэйдс не может прийти в себя после колотух Павловича.

Так что Том — один из главных претендентов на титульный бой в ближайшем будущем. И этот бой был бы крайне интересным. Если убрать за скобки практически не состоявшийся поединок Тома с Блэйдсом, то у британца в UFC рекорд 5-0 и четыре бонуса за выступление вечера. У Павловича после дебютного поражения от Алистара Оверима шесть досрочных побед подряд в первом раунде и также четыре бонуса за выступление вечера. Так что бой Павлович – Аспиналл представляется потенциальным титульным поединком. Но, конечно, не всё зависит от британца и россиянина: 12 ноября после боя Джонс – Миочич может многое поменяться и проясниться.

Кстати, Аспиналл уверен, что рано или поздно встретится с Павловичем: «Мне всё равно, я готов драться с любым. Просто не думаю, что сейчас этот бой имеет смысл. Я дважды должен был драться с ним, но оба раза он отказывался. Не говорю, что боится меня. Просто это то, что есть. В любом случае мы все друг с другом подерёмся, это лишь вопрос очерёдности», — сказал Аспиналл на пресс-конференции. Подождём?