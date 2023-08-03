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Джейк Пол отреагировал на заявление Диаза про возможное возвращение в UFC

Джейк Пол отреагировал на заявление Диаза про возможное возвращение в UFC
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, поделился мнением о возможном возвращении бойца ММА Нейта Диаза в UFC. Ранее Диаз говорил, что может вернуться в промоушен после боксёрского поединка с Полом, который состоится в ночь с 5 на 6 августа.

«Я думаю, его можно назвать домашним мальчиком. Он любит целовать пальчик Даны Уайта, быть хорошим и соблюдать все правила. Многие не понимают, что в боксе, когда ты сам себе промоутер, всё совсем по-другому. Так что ему это может не понравиться. Возможно, ему нравится просто быть бойцом и не сильно заботиться о деловых вопросах», — приводит слова Пола MMA Fighting.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:

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