Нейт Диаз – Джейк Пол: главный хулиган UFC нокаутирует дерзкого блогера? LIVE

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса. В главном событии будут биться американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок будет проводиться в формате восьми раундов по три минуты. Пол имеет рекорд в шесть побед при всего одном поражении. В последнем бою он уступил британцу Томми Фьюри. А Диаз (24-13) покинул UFC после победы над Тони Фергюсоном.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Джейк Пол объяснил Макгрегору, почему ему стоит согласиться на бой с ним
Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, обратился к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору с предложением подумать об их очном бое.
«Когда я нокаутирую Нейта Диаза и ты поймёшь, что бой со мной будет самым важным в твоей карьере, позвони мне, и я отвечу. Я сам себе хозяин и сам принимаю решения. Я не подконтролен [президенту UFC] Дане Уайту, у меня нет папочки. Так что я могу устроить этот бой. Если Дана позволит тебе в нём поучаствовать, то нет причин его не организовать», — приводит слова Пола Bleacher Report.
Джейк Пол пообещал стать перым, кто нокаутирует Нейта Диаза
Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался по поводу своего поединка с американцем Нейтом Диазом.
«Я возвращаюсь с местью, наполненный тем голодом, который был у меня в начале спортивной карьеры, чтобы доказать людям, на что я способен.
Я вернулся в джунгли, стал лучше, тренировался, и теперь этот лев выйдет и разорвёт этого парня. Ему придётся заплатить — ему придётся заплатить за всю эту тяжёлую работу, за все эти жертвы, которые я принёс в этом лагере. Обещаю стать первым, кто нокаутирует Нейта Диаза», — приводит слова Пола BJ Penn.
Где смотреть турнир с главным боем Диаз – Пол
Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.
Джейк Пол заявил о желании подраться с Макгрегором
Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, заявил, что хотел бы биться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором (22-6).
«Что касается моей карьеры, то есть так много вариантов. У нас есть предложения о реванше с Томми Фьюри, мы в течение многих лет пытаемся договориться с KSI.
Но когда нокаутирую Диаза, я думаю, что Макгрегор увидит это и захочет получить гонорар, и придёт, чтобы быть нокаутированным мной. Я говорил всем, что могу встретиться с Конором в любом бойцовском виде спорта, потому что поединок с ним – это шанс», — приводит слова Пола BoxingScene.
Когда начало турнира с главным боем Нейт Диаз – Джейк Пол
Бой в по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится в ночь с 5 на 6 августа 2023 года в Далласе (США). Турнир начнётся в 03:00 по московскому времени. Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00 мск.
Нейт Диаз назвал своего самого сложного соперника
Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз признался, что Джош Нир был его самым тяжёлым противником. Их поединок состоялся в сентябре 2008 года на UFC Fight Night. Диаз тогда победил раздельным решением судей.
Полный кард
- Джейк Пол – Нейт Диаз;
- Аманда Серрано – Хизер Харди;
- Крис Авила – Джереми Стивенс;
- Эштон Сильв – Виллиам Силва;
- Шадасия Грин – Оливия Карри;
- Алан Санчез – Анхель Бертран;
- Кевин Ньюман II – Квилисто Мадера;
- Хосе Агуайо – Ноэль Кавазос.
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