Джейк Пол и Нейт Диаз провели дуэль взглядов, окончившуюся потасовкой

Американский видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом, и боец ММА Нейт Диаз провели дуэль взглядов в преддверии очного поединка. Он состоится в ночь с 5 на 6 августа. После того как бойцы отошли друг от друга, началась потасовка, участие в которой приняли представители команд спортсменов и охранники. Конфликт удалось довольно быстро разрешить.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка.

Диаз в последнем поединке встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: