Диаз объяснил, почему не принимает предложение Джейка Пола в размере $ 10 млн за бой в PFL
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Американский ветеран MMA Нейт Диаз ответил на вопрос по поводу предложения своего соотечественника, видеоблогера Джейка Пола. Ранее Пол заявил, что предложил Диазу $ 10 млн за бой в промоушене PFL.
«Я не дерусь в этой организации», — приводит слова Диаза MMA Fighting.
Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск Пол и Диаз проведут боксёрский поединок.
В последнем бою Нейт встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его, поймав на удушающий приём в четвёртом раунде. Пол в последнем поединке встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка.
Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:
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