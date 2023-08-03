Диаз объяснил, почему не принимает предложение Джейка Пола в размере $ 10 млн за бой в PFL

Американский ветеран MMA Нейт Диаз ответил на вопрос по поводу предложения своего соотечественника, видеоблогера Джейка Пола. Ранее Пол заявил, что предложил Диазу $ 10 млн за бой в промоушене PFL.

«Я не дерусь в этой организации», — приводит слова Диаза MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск Пол и Диаз проведут боксёрский поединок.

В последнем бою Нейт встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его, поймав на удушающий приём в четвёртом раунде. Пол в последнем поединке встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: